يهدد والدته بالذبح ليرضي زوجته.. وآخر يسبّها بكلام فاحش

ناقشت هيئة محكمة الجنج بالدار البيضاء إحدى قضايا عقوق الوالدين التي راح ضحيتها عجوز مسنة. قاربت العقد الثامن من العمر المسماة ” ع.ج”؛ لتعرضها للسب والتهديد بالقتل من طرف ابنيها المتزوجين.

وواجه المتهمين كل من ” ب.س.أ”و ” ب.ع.أ” تهمة التعدي على الاصول والتهديد. بعد شكوى تقدمت بها والدتهما الضحية أمام مصالح الدرك الوطني بالعاصمة.

وفي سياق الاستجواب الذي خضع لهما المتهمين تمسك كل واحد منهما بانكار ما نسب اليهما من اتهامات من والدتهما. التي وقفت بمقربة منهما لتشكو للقاضي العنف اللفظي الذي تعرضت له في مسكنها العائلي.

وصرحت الضحية ” ع.ج ” وهي مكسورة الخاطر، خجلا من الحضور لمواجهتها أقرب الناس إليها بالجرم الذي ارتكابه في حقها، بأن المتهم الأول الابن الأكبر ” ب.س.أ” قام بتهديدها بالذبح في وضح النهار، أما شقيقه ” ب.ع” فاسمعها كلاما بذيئا وهي بصدد مغادرة المنزل باتجاه مركز الأمن لايداع شكواها.

والتمست الضحية من المحكمة الصفح عن ابنيها شريطة أن لا يعترضاها مرة أخرى؛ والكف عن زيارتها بمسكنها، الذي هو محل نزاع بينهم.

وتبين أن القضية تتعلق وقائعها بخلاف حول المسكن أين اتضح أن الابن الأكبر انزعج لشكوى زوجته من حماتها والدته وبناتها فقام بالتهجم عليها.