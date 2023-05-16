يهربون الذهب باستعمال سجلات تجارية مستعارة.. 22 شخصا أمام العدالة

قدمت مصالح الأمن الوطني، بسطاوالي حوالي 22 شخصا يهربون الذهب ويتاجرون به بطريقة مخالفة للقانون. باستعمال سجلات تجارية مستعارة ،مع عدم دفعهم للضرائب وهو ماكبد الخزينة العمومية أموال طائلة.

وحسب مصادر النهار أون لاين، المشتبه فيهم يمثلون الآن أمام وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. وهذا عن تهم تتعلق بالتهريب الضريبي و استغلال سجلات مستعارة في نشاطهم و التصريح الكاذب .

في انتظار تحويلهم إلى قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية للفصل في وضعيتهم.