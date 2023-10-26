يهود يحتجون بالكونغرس الأمريكي لدعم غزة

إحتج مجموعة من اليهود المؤيدين للسلام، أمس الأربعاء، في غرف لأعضاء في الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينتمي المحتجون إلى منظمات مدنية يهودية مؤيدة للسلام منها “الصوت اليهودي من أجل السلام” (JVP) وحركة “إن لم يكن الآن” (IfNotNow).

وقام المحتجون، بالتسلل إلى غرف بعض السيناتورات، من بينهم بيرني ساندر السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت. وحكيم جيفريز السيناتور الديمقراطي عن نيويورك، ونفذوا اعتصاما فيها.

وإعتقلت شرطة الكونغرس 49 محتجا على الأقل، لفض الإعتصامات، تبين أنهم دخلوا كزوار من أبواب مختلفة إلى مبنى الكونغرس.

كما تجمع متظاهرون يهود في ساحة “كولومبوس سيركل” بالعاصمة وقت الظهيرة ونظموا مسيرة تضامن مع فلسطين.ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المناهضة للحرب.

وردد المتظاهرون هتاف “دعوا غزة تعيش” وأغاني تدعو للسلام بالعبرية والإنجليزية. معربين عن دعمهم لزملائهم الذين أوقفتهم الشرطة في مبنى الكونغرس.