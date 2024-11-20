يواجه شبح البطالة.. زفان: “رغبتي بسيطة، هي لعب كرة القدم “

أكد الدولي الجزائري، مهدي زفان، جاهزيته للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أيّ ناد يرغب في الظفر بخدماته.

وصرّح بطل كأس أمم إفريقيا 2019، لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الأربعاء: “أنا جاهز للاستماع لأيّ عرض سيصلني”.

وأضاف مهدي زفان: “رغبتي بسيطة، وهي أن ألعب كرة القدم وأعود لممارستها في فريق يعتمد علي، وفي هذه الأثناء، أنا مستعد لتحدٍّ جديد”.

ويتواجد الدولي الجزائري، مهدي زفان، دون فريق منذ شهر جوان الماضي، ويواصل التدرب على انفراد، استعداداً لخوض تجربة جديدة.