يواجه ضحاياه في 3 قضايا اعتداء ..مير بوهني أمام قاضي التحقيق معسكر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
يواجه ضحاياه في 3 قضايا اعتداء ..مير بوهني أمام قاضي التحقيق معسكر
بقلم طوبال.ع

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيق، في ولاية معسكر ، ملف قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي في بوهني على مكتب وكيل الجمهورية.

ومثل صبيحة اليوم الأحد بمعية الشاكي و هو عضو بلدي وبرفقة شهود ينتسبون لتركيبة المجلس.

و كان الضحية قد توجه بشكوى ضد المير بتهمة السب والشتم، بتاريخ 29 جانفي 2019، أثناء تأدية مهامه، وخلال دراسة و مناقشة مجموعة مشاريع للمصادقة عليها في مداولة .

رئيس البلدية يواجه تهما في العديد من القضايا من ضمنها 3 قضايا اعتداء إحداها على شاب في شهر ماي الماضي واثنتين بتاريخ 14 أوت الماضي على مسن و قاصر .

ضحاياه توجهوا بشكاوى جماعية أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية التي كانت قد أمرت مصالح الدرك الوطني لإقليم بوهني بالإستماع إلى جميع إفادات الأطراف .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=759007

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com