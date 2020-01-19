يواجه ضحاياه في 3 قضايا اعتداء ..مير بوهني أمام قاضي التحقيق معسكر

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيق، في ولاية معسكر ، ملف قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي في بوهني على مكتب وكيل الجمهورية.

ومثل صبيحة اليوم الأحد بمعية الشاكي و هو عضو بلدي وبرفقة شهود ينتسبون لتركيبة المجلس.

و كان الضحية قد توجه بشكوى ضد المير بتهمة السب والشتم، بتاريخ 29 جانفي 2019، أثناء تأدية مهامه، وخلال دراسة و مناقشة مجموعة مشاريع للمصادقة عليها في مداولة .

رئيس البلدية يواجه تهما في العديد من القضايا من ضمنها 3 قضايا اعتداء إحداها على شاب في شهر ماي الماضي واثنتين بتاريخ 14 أوت الماضي على مسن و قاصر .

ضحاياه توجهوا بشكاوى جماعية أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية التي كانت قد أمرت مصالح الدرك الوطني لإقليم بوهني بالإستماع إلى جميع إفادات الأطراف .