يواصل الصيام عن التهديف.. غويري يفشل في إستغلال فرصة مدربه جوليان ستيفان

فشل المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، في كسر حاجز الصيام عن التهديف للمرة السادسة تواليا هذا الموسم.

حيث قرر مدرب رين، جوليان ستيفان، إقحام لاعبه الدولي الجزائري، غويري، أساسيا في مواجهة فريقه رين أمام بريست، في إطار الجولة الثامنة من “الليغ1” الفرنسية، أساسيا، ولغاية الدقيقة الـ75 من الشوط الثاني.

وفشل لاعب الخضر، في التسجيل خلال الدقائق التي خاضها، وقدم اللاعب، مردوادا متوسطا على العموم، في هذه المواجهة التي إنتهت بهدف في كل شبكة، ونال غويري تنقيط 6.6.

للإشارة، يواصل، أمين غويري، صيامه التهديفي للمباراة السابعة تواليا مع فريقه رين في “الليغ1” الفرنسية. بعد أن بصم على هدف وتمريرة حاسمة في جولة الإفتتاح، أمام نادي أولمبيك ليون.