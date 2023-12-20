يوتيوبرز متخصصة في نصائح الأبوة والأمومة تسيئ معاملة أطفالها

اعترفت صانعة محتوى أمريكية بتجويع أحد أبنائها وإساءة معاملته. ومع ذلك، اتبع ما يصل إلى مليوني شخص نصيحتها لتعليم أطفالهم على قناتها على اليوتيوب.

ومن المفارقات أن الأم لستة أطفال هي صانعة محتوى متخصصة في النصائح التعليمية. وصورت حياتها العائلية على اليوتيوب، والتي استقطبت أكثر من مليوني شخص في الماضي.

واعترفت روبي فرانكي بالذنب في التهم الموجهة إليها يوم الاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. وهي متهمة ليس فقط بإساءة معاملة أطفالها، بل بتجويع أطفالها أيضًا.

وتم القبض على المؤثرة في أوت في ولاية يوتا بعد أن هرب أحدهم من المنزل ليجد ملجأً لدى أحد الجيران.

وأصيب الطفل بتمزقات عميقة بعد ربطه بحبل. وبمجرد وصولهم. عثرت الشرطة أيضًا على طفل ثانٍ يعاني من سوء التغذية.

كما تم القبض على جودي هيلدبراندت، المتعاونة مع روبي فرانكي، بهذه المناسبة. أثناء محاكمتها، ألقت الشخصية المؤثرة اللوم على هذا المتعاون. وتدعي أنها معزولة عن أبنائها الأكبر سناً وزوجها.

وأكد محامي الأم أن “هذه العزلة المطولة كان لها تأثير في إعطاء روبي فرانكي إحساسًا أخلاقيًا مشوهًا”.

بعد اعترافها بالذنب، سيتم الحكم على روبي فرانكي العام المقبل. ومن المتوقع صدور الحكم في 20 فيفري 2024. وأزال يوتيوب القناة من منصته في وقت سابق من العام.