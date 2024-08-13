يوتيوبر أمريكي حاول البقاء مستيقظًا لـ 11 يومًا وهذا ما حدث

قضى منشئ المحتوى الأمريكي نورمي ما يقرب من 265 ساعة دون نوم. جميعها مباشرة على YouTube. ومع ذلك، هذا ليس رقما قياسيا عالميا.

وحاول نورم، وهو لاعب بث مباشر أمريكي، تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة دون نوم، بحسب ما ذكره موقع ديكسيرتو.

وخلال العرض الحي الذي استمر قرابة 265 ساعة، ضاعفت نورمي لحظات الهذيان والهلوسة. وتمكن مستخدمو الإنترنت من رؤية المؤثر وهو يضرب نفسه بالمكنسة أو يرش نفسه بالماء ليظل مستيقظا. كما بدأ نور بالإغماء أثناء البث المباشر.

وفي التعليقات، حث مستخدمو الإنترنت نورمي بانتظام على وقف تحديه.

كما سعى بعض مستخدمي الإنترنت إلى معرفة مكان تواجد المؤثر حتى يتمكن أخصائي الصحة من مراقبته.

وبفضل المشاهدين المباشرين، تدخلت الشرطة أخيرًا لإجراء فحص صحي. وبعد ذلك وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

واجتذب الفيديو آلاف المستخدمين، وبلغت ذروة المشاهدة 40 ألف مشاهد في وقت واحد وفقًا لشركة Dexerto.

بعد 250 ساعة من البث، قرر يوتيوب أخيرًا التدخل وحذف البث المباشر بسبب “انتهاك قواعد المجتمع”.

ولذلك اضطر منشئ المحتوى إلى إعادة تشغيل البث المباشر عدة مرات لإكمال سجله.

ونورمي بعيد كل البعد عن محاولته الأولى. لقد حاول منشئ المحتوى بالفعل ثلاث مرات البقاء مستيقظًا لمدة 12 يومًا متواصلة خلال شهر ونصف.

وقام اليوتيوب بحذف محاولته الأخيرة فقط، بينما لا تزال المحاولتان الأخريان موجودتين على قناته.