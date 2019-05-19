“يوتيوبر” مشهور يستدرج ضحاياه من الأطفال للإعتداء عليهم جنسيا بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الـ22 بوهران من الإيقاع بوحش بشري كان يستدرج الأطفال إلى بيته للإعتداء عليهم جنسيا

العملية النوعية لذات العناصر، تمت إستغلالا لشكوى قيدتها سيدة تفيد بتعرض إبنها للضرب، حيث وبعد عرض الضحية على الطبيب الشرعي

بمستشفى وهران الجامعي، تبين أنه تعرض لإعتداء جنسي عنيف تسبب له في إصابة بالغة ليتم مباشرة التحقيقات للإطاحة به

أفضت إلى إكتشاف أفعال شاذة، كان يقوم بها عقب أخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة منزله الواقع بحي الياسمين

أين تم ضبط عتاد إعلام آلي من النوعية الرفيعة إلى جانب أفلام إباحية وملابس شواذ جنسيا ليتم إقتيادهم إلى مقر الأمن

لإستكمال التحقيقات معه قبل تقديمها أمام وكيل الجمهورية،الذي أمر إيداعه الحبس في إنتظار مثوله أمام العدالة للبث في جناية الإعتداء

الجنسي بإستعمال العنف ضد العديد من ضحاياه البالغ أعمارهم مابين 10 إلى 11 سنة، كان يستدرجهم إلى بيته عن طريق إغرائهم

بتنظيم لهم مسابقات في الألعاب الإلكترونية، المتهم البالغ من العمر 28 سنة إتضح أنه من أشهر رواد اليوتيوب

وله صفحة بها تحصل من خلالها على جائزة عربية لنشاطه الدوري بها، تضيف ذات المصادر .