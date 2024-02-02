يوتيوب يتجاوز 100 مليون مشترك مدفوع الأجر

أعلنت منصة البث المباشر من جوجل أن عدد مشتركيها تجاوز 100 مليون.

وفي بيان صحفي نشره عملاق البحث، أكد ليور كوهين، رئيس قسم الموسيقى في يوتيوب. أن المنصة ساهمت في تمويل الإنتاج الموسيقي بما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ويؤكد: “سواء كان الأمر يتعلق بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخيال الإبداعي. أو الربط بين المحتوى القصير والطويل لتحقيق أقصى قدر من التعرض للفنان. يمكننا معًا صياغة مستقبل تزدهر فيه موسيقى صناعة الترفيه”.

مع وجود 100 مليون مشترك، لا يزال موقع YouTube بعيدًا جدًا عن Spotify. الذي يدعي أن لديه 226 مليون مشترك مدفوع الأجر (من بين ما يقرب من 600 مليون مستخدم).

إلى جانب ذلك، تستمر الإعلانات في جلب إيرادات لشركة جوجل. حيث سمح لها يوتيوب بتحقيق إيرادات بقيمة 9.2 مليار دولار. في الربع الرابع من عام 2023 وحده، أما الاشتراكات فتجلب 15 مليار دولار سنويًا.