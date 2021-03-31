يوتيوب يحجب قناة “RT العربية”!

قام موقع “يوتيوب“، اليوم الأربعاء، بحجب قناة روسيا اليوم العربية، والتي تملك أكثر من 5.5 مليون مشترك و2.8 مليار مشاهدة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد جاء هذا الحظر، بعد تلقي القناة 4 مخالفات من نفس المستخدم.

ويتعلق الأمر بمستخدم مسجّل في أمريكا تحت العلامة التجارية “بيزنس كاجوال”.

موضحا إن القناة تلقت هذه الإنذارات في وقت قصير من نفس المستخدم “في الفترة من 11 جانفي وحتى 25 مارس”.

واعتبر الموقع، إن هذا الحظر غير مسبوق، خاصة وأن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

وأكد ذات المصدر، إن فريق القناة يعمل حاليا مع ممثلي موقع “يوتيوب”، على التوصل لأسباب الحجب.