يوتيوب يقرر حظر هؤلاء المستخدمين

يهدف تحديث YouTube إلى تحسين تجربة منشئي المحتوى، ولكن أيضًا لمشاهدي الفيديو المباشر. حيث قد يتم تعليق المستخدمين الذين لديهم تعليقات مفرطة الكراهية.

تلقي تعليقات مهينة وكراهية أمر شائع بالنسبة لبعض مصوري الفيديو على YouTube. لكن منصة الفيديو تعتزم قمع هؤلاء المستخدمين بكلمات غير لطيفة.

في تحديث حديث، قرر YouTube تنفيذ ثلاث قواعد وتحسينات جديدة. تتعلق بالبريد العشوائي وإساءة الاستخدام في قسم التعليقات بمقاطع الفيديو ، سواء كانت مباشرة أم لا، من منشئي المحتوى.

وبالتالي ، سيكتشف YouTube بشكل أكثر كفاءة التعليقات التي لا تتوافق مع لوائح المجتمع. التعليقات العنيفة أو البغيضة سيتم حذفها على الفور. سيتم تحذير المستخدمين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد أولاً عبر تحذير.

ومع ذلك ، إذا استمر المستخدم نفسه في إبداء تعليقات لا تحترم قواعد YouTube. فقد تمنعه ​​المنصة من التعليق على أي نوع من المحتوى لمدة 24 ساعة. وهو إجراء ، وفقًا للمنصة ، “من شأنه أن يقلل من احتمال أن يترك المستخدم تعليقًا ضارًا مرة أخرى.”

بالإضافة إلى هذه القاعدة الجديدة ، يدعي YouTube أنه يبذل قصارى جهده لتحسين اكتشاف البريد العشوائي في تعليقات الفيديو. وكذلك برامج الروبوت في المحتوى المباشر. تدعي المنصة أنها أزلت بالفعل أكثر من مليار تعليق غير مرغوب فيه ، وهذا فقط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.