يورسيتش يعتمد على جابو لتحديد مصيره النهائي !

قرّر المدرب الكرواتي لنادي النصر السعودي “يورسيتش”، الإعتماد على لاعبه الجزائري عبد المومن جابو خلال المواجهة المقبلة التي ستجمع النصر السعودي بنظيره الرائد بريدة.

وقالت وسائل إعلام سعودية أن يورسيتش يريد إشراك جابو لتحديد مصيره، حيث أن إدارة النصر السعودي تملك أحقية شراء بطاقته الدولية من نادي وفاق سطيف نهاية الموسم الحالي نظير 700 ألف أورو.

يذكر أن نادي النصر تعاقد مع جابو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 200 ألف أورو.

وشارك جابو لمدة 89 دقيقة فقط منذ التحاقه بالنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك بسبب تراجع مستواه.