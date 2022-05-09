يورغن كلوب يثير الجدل بتصريحات جريئة ضد بيب غوارديولا

رد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على تصريحات، مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا الذي قال إنّ ليفربول يحظى بدعم الدولة البريطانية، عكس فريقه السيتي.

وقال مدرب ليفربول، كلوب، في رده على غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة ليفربول وأستون فيلا.

:”لا أعرف بالضبط موقف بيب بعد خروجه من دوري الأبطال، من الواضح أنه من الصعب بالفعل تحمل الأمر بما يكفي”.

وأضاف كلوب: ” وصل ليفربول إلى النهائي، وهناك أشياء تقال مثل، لقد لعبوا ضد فياريال ونحن لعبنا ضد الريال، وهو محق في ذلك”.

وأوضح كلوب: ” ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الدولة كلها تدعمنا لا أعرف ذلك، ليس هذا هو الشعور الذي ينتابني”.

وختم يورغن كلوب:”عندما نذهب إلى أماكن أخرى ونلعب هناك، إنه في الواقع عكس ذلك، ولكن ربما يعرف عن ذلك أكثر مني”.