يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، عن رحيله عن العارضة الفنية لـ”الريدز” مع نهاية الموسم الجاري.

وأعلن المدرب الألماني، عن قراره في فيديو، نُشر على الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة “إكس”.

وللإشارة، تولى كلوب زمام العارضة الفنية لليفربول منذ موسم 2015-2016، وتُوج معه بألقاب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الإتحاد والدرع الخيرية.

بالإضافة إلى التتويج بلقب البريميرليغ، رابطة الأبطال، السوبر الأوروبي، مونديال الأندية،