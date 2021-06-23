يورو 2020.. إنجلترا أمام مهمة صعبة في الدور الثاني !

تصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته برصيد 7 نقاط في منافسات اليورو لكن تنتظره مباراة صعبة في الدور الثمن النهائي، حيث سيواجه وصيف المجموعة السادسة التي تضم كل من “فرنسا“، “ألمانيا” و”البرتغال”.

وسيتم حسم المتأهلين للدور المقبل اليوم الأربعاء، فالبرتغال ستواجه فرنسا وألمانيا ستواجه المجر، وفي المجموعة الأخيرة فرنسا فقط من ضمنت تأهلها للدور المقبل في حين لا يزال على المنتخبات الأخرى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل ترتيب المجموعة قبل مواجهة إنجلترا.

وأبدت الجماهير الإنجليزية عن تفاؤلها بأداء المنتخب بالرغم من وجود بعض النقائص حيث أن البعض يرى أنه يجب تفادي منتخب الديكة ومواجهة البرتغال ستكون أفضل للإنجليز.