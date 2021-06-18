يورو 2020.. التشيك توقف كرواتيا وتنتزع منها التعادل

نجح مُنتخب “التشيك” أمسية اليوم الجمعة في إيقاف المُنتخب الكرواتي لينتزع منه نقطة التعادل في الجولة الثانية من المجموعة D لمُنافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

المواجهة التي جرت بملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو تقدم خلالها المنتخب التشيكي عبر “باتريك ستشيك” في الدقيقة ال37 من ركلة جزاء بينما عدل إيفان بيريسيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة ال47.

وبهذا وصل زملاء القائد لوكا مودريتش للنقطة الأولى بينما وصل المنتخب التشيكي للنقطة ال4 قبل إجراء اللقاء الثاني في هذه المجوعة سهرة اليوم بين إنجلترا وإسكوتلندا.