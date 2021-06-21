يورو 2020.. الدانمارك تحجز مقعدها في الدور ثمن النهائي

لُعبت سهرة اليوم الإثنين مُباراتي الجولة الثالثة والآخيرة من المجموعة B والتي عرفت ضمان المُنتخب الدانماركي لمقعده في الدور الثمن النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 رفقة مُتصدر المجموعة بلجيكا.

المُنتخب البلجيكي فاز على مُنتخب فنلندا بثنائية دون رد بملعب غازبروم أرينا، وسجل ثنائية الشياطين الحمر لوكاس هراديكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال74 وكذا روميلو لوكاكو الذي وصل لهدفه الثالث في يورو 2020 في الدقيقة ال81.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حقق المُنتخب الدانماركي فوزا كبيرا على نظيره الفنلندي برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد سجلها ميكيل دامسغارد في الدقيقة ال38، يوسف بولسن في الدقيقة ال59، أندرياس كرينستينسن في الدقيقة ال79 وكذا جواكيم مايهلي في الدقيقة ال82 بينما سجل أرتيم دزيويا الهدف الوحيد لفنلندا في الدقيقة ال70 من ركلة جزاء.