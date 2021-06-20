يورو 2020.. المُنتخب الويلزي يُرافق إيطاليا لثمن النهائي

رافق المُنتخب الويلزي رسميا إيطاليا الى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 رغم الخسارة ضد زملاء إنسيني في مباراة الجولة الثالثة.

المُنتخب الإيطالي حقق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بالفوز على المنتخب الويلزي بهدف دون رد على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وسجل ماتيو بيسينا الهدف الوحيد لإيطاليا في الدقيقة ال39 من الشوط الأول لتتصدر “لاسكوادرا أتزورا” المجموعة الأولى ب9 نقاط كاملة.

وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة والتي لُعبت في نفس التوقيت فاز المنتخب السويسري بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد على المنتخب التركي على ملعب باكو الأولمبي، وسجل ثلاثية سويسرا هاريس سيفيروفيتش وكذا شيردان شاكيري في مناسبتين وذلك في الدقائق ال6 ،ال26 وال68 بينما سجل عرفان كان قهوجي الهدف الوحيد لتركيا في الدقيقة ال62.