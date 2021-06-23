يورو 2020.. تأهل السويد وإسبانيا للدور ثمن النهائي

جرت أمسية اليوم الأربعاء مُباراتين من الجولة الثالثة للمجموعة E من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020، وذلك بين المنتخب الإسباني ونظيره السلوفاكي وكذا بين المنتخب السويدي والمنتخب البولوني.

المُنتخب الإسباني تغلب برباعية دون رد على السلوفاك في اللقاء الذي جرى بملعب “لاكارتوخا” ليتأهل الإسبان للدور ثمن النهائي، وسجل رباعية لاروخا كل من مارتين دوبرافكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال30، إيمريك لابورت في الدقيقة ال45+3 وكذا بابلو سارابيا في الدقيقة ال56 وفيران توريس في الدقيقة ال67 وكوشكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال71 بينما ضيع ألفارو موراتا ركلة جزاء في الدقيقة ال12.

وفي المواجهة الثانية فازت السويد على بولونيا بثلاثية لهدفين بملعب غازيروم أرينا لتتأهل رسميا، أيميل فورسبيرغ سجل ثنائية المنتخب الأصفر في الدقيقتين ال2 وال59 قبل أن يُضيف كلايسون الهدف الثالث في الدقيقة ال90+4 بينما وقع روبرت ليفاندوفسكي لبولونيا في الدقيقة ال61 وكذا في الدقيقة 84.