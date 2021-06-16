يورو 2020.. حالة طوارئ قبل مُباراة إيطاليا ضد سويسرا بسبب قنبلة

الرياضة
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يورو 2020.. حالة طوارئ قبل مُباراة إيطاليا ضد سويسرا بسبب قنبلة ملعب الأولمبيكو
بقلم حواز عبد النور

كشفت تقارير صُحفية سهرة اليوم الأربعاء عن الاشتباه في وجود قنبلة قبل مواجهة المُنتخب الإيطالي ضد نظيره السويسري التي جرت بالملعب الأولمبي لروما وانتهت بفوز الطليان بثلاثية دون رد.

وحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فقد تم اكتشاف سيارة مفخخة في منطقة بيازا مانشيني بالقرب من ملعب الأولمبيكو أين يمر المشجعون على هذه المنطقة للوصول إلى الملعب، وأضاف ذات المصدر إلى أن أحد المارة رصد شيئًا مشتبهًا فيه داخل السيارة المتوقفة واتصل بالسلطات الإيطالية.

السلطات الإيطالية تدخلت، وسيطر فريق المتفجرات على الجسم المشتبه فيه، لكن لم يتأكد بعد إذا كان العنصر المتواجد داخل السيارة قنبلة أم لا.


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