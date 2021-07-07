يورو 2020.. شمايكل يسخر من “الإنجليز” ويُشعل المباراة !

سخر الحارس الدنماركي “كاسبر شمايكل” من الإنجليز الذين يحلمون بإعاد المجد لبلادهم بعد تحقيق اللقب القاري الوحيد (مونديال 1966) فوق أرضية ميدانهم، خاصة أن مباراة نصف نهائي يورو 2020 ستقام في “ويمبلي”.

ولدى المنتخب الإنجليزي والجماهير الإنجليزية أغنية معروفة بعنوان: “It’s Coming Home” أي “إنه قادم للمنزل” في إشارة لـ “اللقب”.

لكن الحارس الدنماركي وعندما تم سؤاله هل بإمكانهم إيقاف تلك الأغنية وحرمان الإنجليز من التتويج بإقصائهم من نصف النهائي صرح قائلا: “هل كانت الكأس حقا في المنزل؟ هل توجتم بكأس أمم اوروبا من قبل؟ على حد علمي لا.. لكن نحن توجنا بها”.