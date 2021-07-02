يورو 2020.. صراع العروش بين بلجيكا وإيطاليا وإثارة منتظرة بين سويسرا وإسبانيا !

تتجه الأنظار مساء اليوم لمباراتي ربع نهائي يورو 2020، أين ستكون الإثارة كبيرة وصراع مثير بين بلجيكا وإيطاليا وأيضا بين سويسرا وإسبانيا.

البداية تكون في في ألمانيا، أين سيواجه “بلجيكا” منتخب “إيطاليا” في “الأليانز أرينا” وسط شكوك حول مشاركة كيفن دي بروين وإيدن هازارد الذان تعرضا لإصابة عضلية في مباراة الدور السابق أمام البرتغال.

من جهة أخرى، المنتخب الإيطالي الذي لم ينهزم في 31 مباراة متتالية يريد مواصلة المشوار في البطولة القارية ومحاولة الذهاب بعيدا ولم لا التتويج باللقب وهو الذي بات المرشح الأوفر حظا للتتويج.

في نفس السياق، المنتخب السويسري الذي فجر المفاجأة بإقصائه لمنتخب فرنسا يريد مواصلة الحلم عندما يواجه المنتخب الإسباني الذي تأهل بصعوبة كبيرة أمام المنتخب الكرواتي.

مباراة اليوم:

سويسرا – إسبانيا (17:00)

بلجيكا – إيطاليا (20:00)