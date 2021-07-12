يورو 2020.. كريستيانو أفضل هدّاف ودوناروما أفضل لاعب

أُسدِلَ الستار على نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 بتتويج المنتخب الإيطالي باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح أمام المنتخب الإنجليزي في نهائي مثير على مسرح “ويمبلي”.

وفي ختام بطولة يورو 2020، فقد توج البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بلقب هداف الدورة برصيد 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، وهو الذي خرج في الدور الثمن النهائي أمام المنتخب البلجيكي، في حين توج حارس إيطاليا “دوناروما” بلقب أفضل لاعب في اليورو.

في نفس السياق، توج نجم إسبانيا “بيدري” بجائزة أفضل شاب عن جدارة واستحقاق بعد “اليورو” الكبير الذي قدمه رفقة “لاروخا”.