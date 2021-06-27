يورو 2020.. مباراة مثيرة بين “البرتغال” و”بلجيكا” !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأحد لقمة الدور الثمن النهائي من منافسة “يورو 2020″، أين يصطدم حامل اللقب بمنتخب “بلجيكا”، والفائز بينهما سيواجه “إيطاليا” التي تأهلت للدور الربع النهائي بعد فوزها الصعب على النمسا.

البرتغال بقيادة “كريستيانو رونالدو” يريدون مواصلة المشوار ولم لا الحفاظ على تاجهم القاري لكن هذا لن يكون سهلا، فـ “سيليساو أوروبا” وقعوا في مجموعة الموت والآن يواجهون أحد المرشحين للتتويج باللقب فالمدرب متخوف من الإرهاق لكن هذا لن يزيدهم سوى إرادة وعزيمة.

من جهة أخرى، رفقاء “كيفن دي بروين” يعرفون جيدا، أنه من أجل أن تكون بطلا يجب عليك التفوق على الجميع، ويريدون الإطاحة بحامل اللقب من أجل مواصلة الحلم، بالرغم من صعوبة المأمورية، فبعد ضياع حلم “المونديال” لا يريد رفقاء “هازارد” التفريط في حلم التتويج الأوروبي.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين:

البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: غريرو – بيبي – روبين دياز – ساميدو.

خط الوسط: ريناتو سانشيز – جواو موتينيو – بالينيا (دانيلو).

خط الهجوم: ديغو جوتا – رونالدو – بيرناردو سيلفا.

بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرمايلين – ألدفيرالد – فيرتونغن – مونيي.

خط الوسط: دي بروين – فيستل – ثورغان هازارد – كاراسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد – روميلو لوكاكو.