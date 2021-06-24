يورو 2020.. مباريات مثيرة في دور الثمن النهائي

انتهى أمس الأربعاء دوري المجموعات لمنافسة “اليورو” والتي شهدت تألق الكبار وتأهلهم لدور الثمن النهائي من المنافسة الأوروبية، وبالتالي ستكون هناك العديد من المباريات المثيرة.

البداية ستكون بحامل اللقب “البرتغال” الذي سيواجه منتخب “بلجيكا” فكلا الطرفين يقدم في مستوى مقبول مع أفضلية لرفقاء “لوكاكو”، أما المباراة الأكثر إثارة في دور الثمن النهائي فهي تلك التي ستجمع بين “إنجلترا” و”ألمانيا” في “ويمبلي”، رفقاء “كروس” الذين تأهلوا بشق الأنفس للدور المقبل يريدون إيقاف زحف “الإنجليز”.

وفيما يلي مباريات دور الثمن النهائي:

ويلز – الدنمارك

النمسا – إيطاليا

هولندا – التشيك

البرتغال – بلجيكا

كرواتيا – إسبانيا

فرنسا – سويسرا

إنجلترا – ألمانيا

السويد – أوكرانيا