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يورو 2020.. منتخب السويد يطيح بسلوفاكيا ويتصدر المجموع الخامسة

الرياضة
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يورو 2020.. منتخب السويد يطيح بسلوفاكيا ويتصدر المجموع الخامسة
بقلم كريم.تيغرمت

فاز المنتخب السويدي اليوم الخميس، على نظيره منتخب سلوفاكيا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ليورو 2020

وجاء الهدف الوحيد في هذه المباراة، لصالح منتخب السويد، عن طريق ضربة جزاء، سجلها اللاعب إيميل فورسبرج، في الدقيقة الـ77.

وبهذا نجح منتخب السويد، في تصدر مجموعته الخامسة برصيد أربعة نقاط، متبوعا بمنتخب سلوفاكيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط.

يذكر أن منتخب السويد تعادل في مباراته الأولى أمام اسبانيا، بينما فاز منتخب سلوفاكيا في ذات الجولة على منتخب بولندا.


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