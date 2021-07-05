يورو 2020.. مورينيو: “إيطاليا أقوى من إسبانيا ولكن..”

أكد البرتغالي “جوزي مورينيو”، أن المنتخب الإيطالي أقوى من نظيره الإسباني قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي “يورو 2020” في “ويمبلي” غدا الثلاثاء، كما رشح “السبيشل وان” الأتزوري لتجاوز عقبة لاروخا والتأهل للنهائي.

وقال “جوزي مورينيو” في تصريحات صحفية: “إيطاليا لديها خط دفاعي متكامل بالرغم من إصابة سبينوزولا، ووجود جورجينيو يمنح الاستقرار، في خط الهجوم هناك بعض الفرديات التي تصنع الفارق، وعلى العموم اللاعبين هم أصدقاء وهو ما يعزز ثقتهم فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “أحترم إسبانيا وسنشاهد نصف نهائي مثير، ستكون هذه المباراة بمثابة مباراة الثأر لنهائي 2012، وأظن أن إيطاليا أقوى ولا يمكنني الجزم أنهم سيتأهلون للنهائي بنسبة 100% لأن كل شيء وارد في عالم كرة القدم”.