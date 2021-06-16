يورو 2020.. ويلز تهزم تركيا وتُعزز حظوظها في التأهل

إنهزم أمسية اليوم الأربعاء مُنتخب تركيا للمرة الثانية في منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020، وهاته المرة ضد مُنتخب بلاد الغال بهدفين دون رد.

المُنتخب الويلزي حسم مواجهة الجولة الثانية من المجموعة الأولى ليتصدر المجموعة مؤقتا ب4 نقاط قبل المواجهة الثانية من ذات المجموعة والتي ستجمع منتخب إيطاليا بنظيره السويسري سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة.

الهدف الأول في مواجهة بلاد الغال ضد تركيا سجله لاعب فريق جوفنتوس الإيطالي أرون رامسي في آخر لحظات الشوط الأول بينما سجل روبرتس الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع من المواجهة في حين ضيع غاريث بيل ركلة جزاء لويلز.