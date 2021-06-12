يورو 2021.. توقيف مباراة الدنمارك وفلندا بسبب إصابة إيريكسن

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن توقيف مباراة الدنمارك وفلندا، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم الدنمارك كريستيان ايريكسن.

وتعرض اللاعب ايريكسن، لإصابة خطيرة، خلال مباراة الجولة الأولى التي جمعت اليوم السبت منتخب بلده الدنمارك، أمام فنلدا.

وتم نقل اللاعب الدنماركي على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، أين كشفت مصادر عن تواجده دائما على قيد الحياة.

وعقب هذا الحادث قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقيف هذه المواجهة في الدقيقة الـ42، أين كانت النتيجة تسير للتعادل السلبي بين المنتخبين.