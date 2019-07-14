يمثل اليوم الأحد، وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

وسيمثل يوسفي على الساعة الثانية زوالا في إطار قضية الوزير الأول سابقا أويحيى ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.

للإشارة، فقد استمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا، 10 جويلية الماضي، الى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

وقال بيان للمحكمة العليا إن يوسف يوسفي متابع بجنحة منح إمتيازات غير مبررة عمدا، وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية.

كما توبع يوسفي، بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا، وبجنحة تعارض المصالح والرشوة و جنحة تبديد أموال عمومية

وقد أمر المستشار المحقق بوضع يوسفي تحت الرقابة القضائية، وبسحب جواز سفره.