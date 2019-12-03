يوسفي.. أنا خاطيني وكنت ألتزم بتعليمات أويحيى

تحصلت النهار أونلاين على بعض تفاصيل حول التصريحات و الإعترافات التي أدلى بها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في رده على الإتهامات الموجهة إليه خلال التحقيق معه في المحكمة العليا.

وكشفت مصادر قضائية على صلة بالملف لـ”النهار أونلاين” أن يوسفي نفى جميع التهم المنسوبة إليه وقال أنه كان يلتزم بتعليمات أويحيى .

وحسب ذات المصادر فإن يوسفي قال خلال الحضور الأول أن الإعتماد الممنوح لشركة “سارل غلوفيز” لتركيب سيارات كيا كانت بطريقة قانونية.

وأما بخصوص التمديد الذي تم على الإعتماد من سنة 2018/ 2019، فإن المقررات السبعة الممنوحة لشركة غلوفيز موافق عليها من المجلس الوطني للإستثمار.

وأضافت مصادر النهار أونلاين يوسفي قال خلال تصريحاته أن المجلس الوطني للإستثمار يتكلم عن الطاقة الإجمالية للسيارات وليس عن أنواع السيارات المركبة.

كما أضافت ذات المصادر إلى أن يوسفي خلال تصريحاته قد قال أن المجلس الوطني للإستثمار لايحدد العديد من التفاصيل عندما يمنح الإعتماد فيم ثل هذه الحالة.