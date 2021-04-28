يوسفي.. إستعدوا لظهور فيروسات جديدة وأوبئة تضاهي كورونا

قال رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، محمد يوسفي ، إنّ جائحة كورونا أثّرت على الأمراض المعدية.

وأوضح يوسفي، في تصريح لإذاعة سطيف، أن الفيروسات المتنقلة عن طريق المؤسسات الإستشفائية إنخفضت خلال أزمة كورونا.

وأضاف يوسفي، أن إنخفاض الفيروسات المتنقلة سببه تقيّد مهني الصحة بالإجراءات الوقائية.

وكشف في ذات السياق، أن جائحة كورونا أثّرت على الأمراض المعدية الأخرى، خاصة التشخيص المبّكر والتكفل بالمرضى.

وتوقّع ذات المتحدث، زيادة في عدد مرضى الأمراض المعدية خلال السنوات القادمة بسبب تأثيرات كوفيد 19.

وأضاف يوسفي، أنه يُنتظر مستقبلا ظهور أوبئة أخرى وفيروسات جديدة، يجب الإستعداد لها لأن خطرها يضاهي خطر كورونا.