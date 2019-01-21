يوسفي : إنتاج الرخام وتوقيف إستيراده هذه السنة

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن سنة 2019 ستكون سنة للإنتاج والتصدير والعمل على توقيف الإستيراد.

مشيرا خلال ندوة صحافية، أنه خلال سنة 2019 سيكون الإنطلاق الصحيح لإنتاج الرخام بحكم إستيرادها من الخارج.

مضيفا أنه سيتم هذه السنة التركيز على الإنتاج والتقليص من الواردات.

وأكد الوزير أنه خلال سنة 2018 تم إستحداث أكثر من 4 آلاف مشروع بقيمة الف و600 مليار دينار.

60 بالمائة منها تخص قطاع الصناعة وبالضبط 4125 مشروع ستخلق 143 ألف منصب عمل.

وفي سنة 2019 تم إستحداث 2300 مشروع يخص الصناعة، بقيمة 139 مليار دينار لخلق 92 ألف منصب شغل.

وأضاف ذات المتحدث، أنه خلال سنة 2018 صادرات المنتوجات الصناعية ارتفعت مقارنة بالسنوات السابقة.

وقيمة الصادرات خارج المحروقات 3 مليار دولار، وفي السنوات القادمة سيتم تطوير الصادرات والمنتوج الجزائري سيوجه إلى أسواق جديدة.

أما قطاع النسيج فتطور مقارنة بالسنوات الفارطة، بفضل مصنع غليزان الذي شرع في الإنتاج.

والذي سيصل عدد العاملين به نهاية السنة إلى 25 ألف عامل في المركب الذي يعتبر من أكبر المصانع في المنطقة.