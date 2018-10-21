يوسفي: “إنتاج 400 ألف سيارة بحلول سنة 2020”

كشف وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، اليوم الأحد، بالجزائر أن إنتاج السيارات المركبة في الجزائر، سيصل الى 400.000 وحدة بحلول سنة 2020، سيتم توجيه جزء منها للتصدير.

وأفاد الوزير على هامش ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، أن عدد السيارات التي يتم تركيبها محليا، بلغ 110.000 وحدة في 2017.

وأشار يوسفي، أن الصناعيين الناشطين في مجال تركيب السيارات مطالبون بإحترام دفتر الشروط الذين وقعوا عليه.

و أن سعر السيارة المركبة محليا لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز سعر نفس السيارة المستوردة.

و شدد نفس المسؤول، على ضرورة إرساء صناعة سيارات في الجزائر إنطلاقا من نشاط التجميع.

والذي يتطلب حسب الوزير، بعضا من الصبر بحيث من المستحيل إستحداث هذه الصناعة الكاملة في غضون سنة أو سنتين.

و أكد في هذا الصدد، ان هذا المسعى إستغرق 50 سنة في بعض البلدان.