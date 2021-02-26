يوسفي: التلقيح والوقاية ضروريان بعد تسجيل إصابتين من السلالة المتحورة في الجزائر

كشف رئيس الجمعية الوطنية للأمراض المعدية محمد يوسفي، أن الجزائر سجلت إصاباتين من السلالة المتحورة من كوفيد 19.

وشدّد يوسفي في حديث لإذاعة سطيف، بضرورة توخي الحيطة و الحذر لكي لا نرجع لنقطة الصفر.

وأضاف يوسفي، أن كل الرحلات مغلقة لكن عمليات إجلاء العالقين بالخارج كانت متواصلة، لذا لا يمكن حاليا فتح المجال الجوي.

ودعا يوسفي إلى ضرورة تطبيق إجراءات أكثر صرامة وأكثر جدية فيما يخص الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من خارج الوطن.

وكشف يوسفي، أن اللقاحات التي اعتمدتها الجزائر أثبتت فعاليتها، وسيتم إقتناء لقاحات عالمية مثل جونسون آند جونسون الأمريكي.

وأكد الدكتور يوسفي، أن التلقيح والإلتزام هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.