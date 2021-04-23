يوسفي: الجزائر بحاجة إلى 40 مليون جرعة من اللقاح.. والعدد الذي اقتنيناه قليل جدا

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يوسفي: الجزائر بحاجة إلى 40 مليون جرعة من اللقاح.. والعدد الذي اقتنيناه قليل جدا
بقلم أمينة داودي

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية محمد يوسفي ، أن عملية التلقيح بالجزائر تحتاج إلى سرعة أكبر لتدارك التأخر.

وأوضح في تصريح لإذاعة سطيف، أن الجزائر لازالت بعيدة كل البعد عن تحقيق المناعة الجماعية.
وأفاد يوسفي أن الجزائر بحاجة إلى لقاحات من 30 الى 40 مليون جرعة، مضيفا أن العدد الذي اقتنيناه قليل جدا.
وأوضح في ذات السياق، أنه كلما تم الإسراع في عملية التلقيح، كلما قلٌ الخطر مع السلالات المتحورة.

وأضاف يوسفي، أن هناك حرب ضروس لاقتناء اللقاحات من طرف الدول الكبرى، وعلى الجزائر بذل الجهود لتمكين المواطنين من اللقاحات.
وشدد ذات المتحدث، أن كل اللقاحات فعالة وآمنة، داعيا إلى تفادي التهويل والبلبلة بعد ظهور بعض الاعراض الجانبية في دول أخرى.


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