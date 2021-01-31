يوسفي: الجزائر بحاجة إلى 40 مليون جرعة.. وهذه هي الأعراض التي يسببها اللقاح!

كشف محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن اللقاحات التي اقتنتها الجزائر أثبتت نجاعتها بنسبة 90 بالمائة.

وفنّد يوسفي، أن كل الإشاعات بخصوص المخاوف من الأعراض الجانبية لهذه اللقاحات.

وأوضح يوسفي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر كانت تنتظر وصول اللقاح بفارغ الصبر.

وأشار يوسفي إلى أن الحصول على العدد الكافي من اللقاحات سيتطلب وقتا بسبب الطلب الكبير على اللقاح من قبل كل بلدان العالم.

وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر بحاجة على الأقل لحوالي 40 مليون جرعة، داعيا إلى عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية.

كما كشف يوسفي أن الأعراض الجانبية التي يتسبب فيها اللقاح لا تختلف كثيرا عن الأعراض الموجودة في اللقاحات العادية الأخرى.

وأضاف يوسفي، أنه من بين الأعراض الحمى والشعور بوجع في مكان التلقيح، صداع أو الإحساس بالفشل.

وأكد يوسفي، أنه ليست المرة الأولى التي تقتني الجزائر أدويتها ولقاحاتها من روسيا والصين وحتى الهند.

وكشف يوسفي، أن الجرعة الأولى تحمي فقط بنسبة 50 بالمائة، وأنه من الضروري استكمال التلقيح بالجرعة الثانية بعد أسبوعين أو ثلاثة من تلقي الجرعة الأولى”.