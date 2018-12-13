يوسفي: تكوين شباب لاستغلال الذهب واستخراجه بطرق تقليدية

كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الخميس، عن تكوين شباب، لاستغلال الذهب واستخراجه بطرق تقليدية.

وحسب ما أورده الوزير، بقية البرلمان، فهناك أحكام تخص قانون المناجم، حيث عالج كيفية استخراج الذهب ومعالجته بطرق تقليدية.

وقال إن الشيء ليس بالهين، والوزارة بصدد دراسته، بتشاور مع جميع الاطراف.

أما عن المناطق الصناعية، فقد أعلن عن إنشاء 50 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن، تدخل ضمن برنامج الرئيس.

وقد استفادت منطقة عين الرڨادة –يضيف الوزير- من منطقة صناعية تتربع على 140 هكتار، حيث أعطت السلطات تعليمات بتسريع وتيرة الانجاز بها.

وقد تم منحها لـ 4 مؤسسات، وتقسيمها لـ 4 حصص لتسهيل وتيرة الانجاز بها.