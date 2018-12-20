يوسفي: حققنا عدة عمليات تصدير واستثمار سنة 2018

كشف وزير الصناعة، يوسف يوسفي، اليوم الخميس، عن تحقيق عدة عمليات تصدير واستثمار سنة 2018.

وخلالافتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء الصناعة والمناجم، قال إنه تم تسجيل عدة عمليات لتصدير الإسمنت، متوقعا أن يصل تصدير مجمع جبكا إلى مليون ونصف سنة 2019.

وأشار أنه سيتم تصدير مواد البناء الأخرى، مثل الإسمنت الأبيض والسيراميك.

وفي الحديد والصلب، تمكنت الجزائر –حسب الوزير – من تحقيق استثمارات كبرى، كما سجلت أولى عمليات التصدير.

كما سجل، مركب النسيج بغليزان، إنتاج حوالي 200 مليون متر من القماش منها ما وجه للتصدير.