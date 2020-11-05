قال رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، محمد يوسفي، إنّ الوضع الصحي في البلاد “مقلق” بسبب الانتشار المتنامي لوباء كورونا.

وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين العموميين، أن التضحيات الكبيرة التي بذلها مهنيو الصحة طيلة تسعة أشهر منذ ظهور كورونا ذهبت هباءً.

وأشار المتحدث إلى أن هذه النتيجة سببها تصرف بعض المواطنين واعتقادهم بأن الوباء غير موجود أو ذهب.

بالإضافة إلى غياب الرقابة من السلطات العمومية .

وأضاف محمد يوسفي، أن الوضع الصحي للبلاد ينذر بموجة ثانية من وباء كورونا.