يوسفي: سنصل إلى إنتاج 40 مليون طن من الإسمنت سنويا سنة 2020 

أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، أنّ إنتاج الجزائر من الإسمنت سيصل إلى 40 مليون طن سنويا سنة 2020، وهو ما سيفتح باب التصدير.

وأضاف خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء إلى ولاية أم البواقي، أنّ الإنتاج الحالي يتراوح بين 25 و 30 مليون طن سنويا.

مشيرا إلى أن رفع إنتاج الإسمنت سيسمح بتصدير 10 مليون طن سنويا من هذه المادة.

مؤكدا أن الجزائر ستشرع قبل نهاية السنة الجارية في إنتاج نوع آخر من الإسمنت يستعمل في الصناعة البترولية.

مضيفا أنه خلال سنة 2019 احتياجات صناعة البترول والغاز ستكفي من مادة الإسمنت، وسنصدر هذا النوع من الإسمنت إلى الخارج.

وأفاد أن مجمع “جيكا” لصناعة الإسمنت يعطينا فكرة عن مدى تطور الصناعة الجزائرية.

مضيفا بأن القيمة المالية لصادرات “جيكا” من الإسمنت ستتراوح ما بين 3 إلى 5 مليون دولار خلال هذه السنة.