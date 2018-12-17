يوسفي: سنعمل على ترقية الشراكة الإقتصادية والصناعية والإستثمارية مع كوريا

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية.

وإعطاء ديناميكية جديدة ودفع قوي مبنية على ترقية الشراكة الاقتصادية والصناعية والإستثمارية.

وأضاف الوزير خلال فعاليات منتدى الاعمال الجزائري الكوري الجنوبي أن هناك مشاركة عدد كبير من المؤسسات الكورية.

والجزائر تستغل الفرصة لبناء معا أسس الشراكة مجددا حاملة للفرص والإزدهار والمنفعة المتبادلة.

كما أن الجزائر وجمهورية كوريا ملتزمتان باعلان الشراكة المشتركة في 2006 عقب لقاء رئيس البلدين.

وحضور الوزير الاول الكوري والوزير الاول الجزائري هو دليل على قوة الصداقة بين الشعبين ورغبتنا المشتركة في تعزيز الصداقة.

من جهته أعلن وزير الصناعة يوسف يوسفي عن افتتاح المنتدى الاقتصادي الكوري الجنوبي.