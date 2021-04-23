يوسفي: عدد المصابين تضاعف بالمستشفيات.. ولدينا قدرات قليلة لإكتشاف السلالات الجديدة

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية محمد يوسفي ، أن عدد المرضى في المستشفيات تضاعف مؤخرا على ما كان في الأيام السابقة.

وأضاف يوسفي في حديث لإذاعة سطيف، أن الإرتفاع راجع الى عزوف المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية.

وأوضح في ذات السياق، أن المختصين لا يملكون معطيات عن النسبة المئوية الخاصة بالسلالات المتحورة المسجلة.

وقال يوسفي، أن الجزائر لديها قدرات قليلة في اكتشاف السلالات الجديدة، والأمر يقتصر على معهد باستور فقط.

وكشف ذات المتحدث، أن عدد الذين أصيبوا بالفيروس و لم يحسوا بأية أعراض يقدر بأربعة أضعاف الإصابات المصرح بها.