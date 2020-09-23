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يوسفي: “عندي 438 يوم وأنا نسأل علاه راني في الحبس”

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يوسفي: “عندي 438 يوم وأنا نسأل علاه راني في الحبس”
بقلم ياسمينة دهيمي

نفى وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي كل التهم الموجهة إليه في قضية الامتيازات الممنوحة لرجل الأعمال صاحب مجمع سوفاك مراد عولمي”

وخلال منحه الكلمة للاجابة من قبل رئيس الجلسة قال يوسفي “واش عملت حتي انا أسأت استغلال الوظيفة مهمتي تحدد صلاحيات ومهام الوزير “.

وأضاف “منذ الاستقلال ونحن نعمل الدراسات لما تقلدت المنصب واجهت عدة مشاكل وعراقيل بربكم أين وكيف استغلت الوظيفة لم استطع  تغيير الهيكل التنظيمي للوزارة”.

وأكد يوسفي في مجمل تصريحاته “وزارة الصناعة كانت استعجالات مهمة جدا منها المناجم   في وقتي تم انشاء عدة شركات  والحمد لله هم في نشاط وبصدد التصدير أيضا.
وأضاف “مشاريع ضخمة كانت مجمدة منها مشاريع الفوسفات في بير العاتر ورئيس الجمهوريه مؤخرا تحدث عليه”.


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