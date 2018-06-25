كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الإثنين أنّه يوجد أكثر من 200 منجم للزنك غير مستغل،مؤكّدا أنّ الجزائر تستورده بالعملة الصعبة.

وقال يوسفي خلال زيارته إلى ولاية سطيف أنّ أولوية الرئيس بوتفليقة هي التوجه نحو التصنيع المحلّي والتخلّص من تبعية اليد العاملة الأجنبية.

في ذات السياق، أكّد وزير الصناعة أنّ سوناطراك لها برنامج ضخم في صناعة البتروكيماويات.

وستضخ منتوج المادّة الأولية من البلاستيك في السنوات الأربع القادمة.

في سياق آخر كشف يوسفي أنّ خرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف تكنز ثروات منجمية هائلة.

داعيا إلى تسريع استغلال المياه الجوفية للوصول اليها.

مضيفا أنّ واد أمزور لها اكبر منجم للزنك والرصاص في العالم وهناك دراسات تشرف على الإنتهاء من أجل استغلالها.

كما يوجد بأريس ولاية باتنة مع ولايات أخرى احتياط كبير منجمي في صدد دراسته للإستغلال.