يوسفي: نحن بصدد تصدير منتجاتنا بعد تغطية الاحتياجات الوطنية

كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي للنهار تي في أن الجزائر تستهلك حوالي 5 إلى 6 ملايين طن من الحديد والصلب.

وأنه بعد 10 سنوات من الان سيكون إنتاج الجزائر من الحديد 12 مليون طن، ما يعني أننا سنصدر الفائض الى الخارج.

وذكر ان مجمع الحجار سيصدر قرابة ال100 مليون دولار من الحديد والصلب، وان هناك أكثر من 10 مشاريع للحيدد والصلب.

أما في صناعة النسيج ، فهناك مركب في غليزان سيسمح بتغطية السوق الوطنية والتصدير للكثير من الدول.

وفي صناعة الإسمنت قال الوزير أن الجزائر أصبحت تصدر منتوجها من هذه المادة، كما ستبدأ الجزائر في تصدير المواد الإلكترومنزلية.