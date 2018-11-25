يوسفي: نحو تنظيم لقاءات أعمال بين الجزائر وجنوب إفريقيا حول الصناعة والمناجم

دعا وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، إلى تنظيم لقاءات أعمال بين الجزائر وجنوب افريقيا، لخلق شراكات في الصناعة والمناجم.

وخلال استقباله سفير جمهورية جنوب افريقيا بالجزائر، دونيس ثكوزاني دلومو، اليوم الأحد، بحث الطرفان إمكانيات التعاون والشراكة الاقتصادية في قطاعي الصناعة والمناجم.

وفي هذا الإطار، يرى الطرفان بأن فروعا صناعية مثل الصناعات الكيميائية والإلكترونيك، تشكل فرصا للشراكة المربحة للجزائر وجنوب افريقيا.

بالإضافة إلى قطاع المناجم الذي يمتلك فيه البلدان إمكانيات كبيرة جدا.

ولاستغلال هذه الفرص، دعا يوسفي إلى تنظيم لقاءات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين لخلق شراكات في هذه المجالات.

ومن جانبه، أعرب سفير جنوب افريقيا عن رغبة بلاده في تطوير الشراكة الاقتصادية مع الجزائر أكثر فأكثر.