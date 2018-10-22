يوسفي: نفكر في إنجازمصنع يضم الصناعيين والفاعلين في إنتاج مادة الألمنيوم

كشف وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي من خنشلة، أن مصالح دائرته الوزارية بصدد التفكير في مشروع لإنجاز مصنع يضم كل الصناعيين و الفاعلين في إنتاج مادة الألمنيوم.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن الجزائر تستهلك حوالي 100 ألف طن من الألمنيوم الذي تستورده من الخارج.

وقال أنه الأمر الذي دفعنا للتفكير في إنجاز مشروع لإنتاج الألمنيوم”.

و أضاف بأن هذا المشروع الإقتصادي الجاري التفكير فيه و إعداد الدراسة الخاصة به ستصل قدرته الغنتاجية الى 500 ألف طن و تكلفته 100 مليار د.ج”.

قال الوزير فكرنا في جمع جميع المتعاملين و الصناعيين الذين يستعملون مادة الألمنيوم” مضيفا “سنجمعهم و نتحدث معهم لخلق شركة مختلطة .

و نرى كيف نبني مع بعض مصنعا للألمنيوم مع الشركاء الذين يحوزون التكنولوجيات و التجربة اللازمة في هذا المجال.

و قال إن الصناعة الجزائرية و الصناعيين و كذا الاقتصاد الوطني سيستفيدون من هذا المشروع.