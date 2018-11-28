يوسفي: “نهدف إلى رفع انتاج الحديد إلى 20 مليون طن في سنة 2020”

قال وزير الصناعة يوسف يوسفي اليوم الأربعاء إن صناعة السيارات في الجزائر تحتاج إلى الوقت حتى نصل للأهداف المسطورة.

وكشف الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، عن إنتاج 107 ألف سيارة سنة 2017.

وفيما يتعلق بصناعة الحديد، وضعت الوزارة هدف رفع الإنتاج إلى 20 مليون طن سنويا سنة 2020 بعد إطلاق مشاريع جديدة.

وفيما يخص صناعة الإلكترونيك، فأكد الوزير، أنها أصبحت تلبي الطلب الداخلي وبلغت قيمة الصادرات 55.5 مليون دولار سنة 2017، إلا أنه يوجد تأخر في بعض الشعب.